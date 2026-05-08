Радев постави задача на МВР, Демерджиев поиска Кандев

Главна задача на МВР постави премиерът Румен Радев. Основната дейност на МВР трябва да се обърне от борбата срещу купения вот в битка срещу корупцията и злоупотребите, каза Радев на брифинг, след като прие властта от Гюров.

Основната ни заявка е борбата с корупцията и възстановяването на справедливостта. Служителите на МВР трябва да разберат, че изборите свършиха и няма време за губене, каза малко по-късно пред журналисти новият МВР-шеф Иван Демерджиев, приемайки поста от служебния вътрешен министър Емил Дечев.

Демерджиев сподели, че личната му оценка на и.ф главния секретар на МВР Георги Кандев е отлична, но дали ще остане на поста не зависело от него. Според министъра Кандев трябва да остане на поста си, но това зависи от Министерския съвет.

Новият вътрешен министър каза още, че служителите го познават и знаят, че могат да разчитат на пълна подкрепа. Знаят също, че всеки, който има намерения за незаконни практики трябва да скъса връзката си с министерството, защото другата алтернатива е „вътрешна сигурност", допълни Демержиев.

Той благодари на Дечев за честните избори.

Ако успее, то ще е успех за цялото министерство и цяла България, каза Емил Дечев по време на церемонията. Като основен приоритет ни беше провеждането на честни избори. Дадохме всичко от себе си и постигнахме добър резултат. За много кратко време ръководството на МВР успя да увери както работещите във ведомството, но и гражданите, че искаме полицията да работи по закон. Убедих ме ги, че не искаме двойни стандарти, няма наши хора, никога няма да им кажем: "Колеги, прибирайте се", посочи още той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com