Скандал в МВР! Главният секретар проговори за заплахи и сценарий

И.ф. главният секретар на МВР Георги Кандев направи разкрития за натиск и задкулисни действия срещу него, като заяви, че е получил заплашителни обаждания само дни след изборите. Във видео, публикувано във Фейсбук, той разкри за опит да бъде принуден да се оттегли чрез компромати и внушения.

Кандев говори за координирани действия, включващи криминално проявени лица и бивши фигури от системата. Случаят поставя сериозни въпроси за вътрешното напрежение в МВР.

„Вчера и аз получих своето съобщение. Да се прибера! Тези, които дълго време са разчитали на мълчание и подчинение, отново пробват същия подход - със същите думи и същата арогантност. Натиск, който разчита на страх и навик. Не и този път“, заяви Кандев.

По думите му той не е заел поста, за да се поддава на натиск или да участва в задкулисни игри. Подчерта, че ще продължи да работи по начина, който е демонстрирал през последните месеци.

„Не приех да съм главен секретар, за да се прибирам. Не съм тук, за да се подчинявам на заплахи и задкулисни игри. Тук съм, за да работя по начина, който видяхте през последните два месеца. Казвам ви всичко това, защото вчера, четири дни след изборите, получих няколко обаждания“, заяви той.

Кандев разкри и конкретни детайли около предполагаемия натиск, като твърди, че в рамките на минути е бил информиран за действия срещу него.

„В рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения ми съобщиха, че докато водим този разговор, лице с прякор „Картофа“, заедно с негови приближени, дават фалшиви показания срещу мен в Софийската градска прокуратура. Казаха ми, че са организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име „Светльо“.“

Той постави директни въпроси към Софийска градска прокуратура, като поиска яснота дали подобни действия действително са се случили и кой стои зад тях.

„Каква е целта им ли - може би да ми припишат нещо нередно, което не съм извършил и да се опитат да ме накарат да отстъпя. Като служител на МВР и гражданин отправям въпрос към Софийската градска прокуратура - вярно ли е, че вчера осъждани и криминално проявени лица са давали показания срещу мен? Кои са кукловодите в този сценарий. Защо сега?“

В заключение Кандев заяви, че няма да се поддаде на натиск и няма да следва модел на мълчание. „Няма да следвам техния модел. Мълчанието не е опция. Няма да се прибера“, подчерта той.

