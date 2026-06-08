Георги Кандев хвърли бомба. Напуска МВР

Днес напускам МВР! Бомбата хвърли във Фейсбук изпълняващият длъжността главен секретар на МВР комисар Георги Кандев.

Ето какво още пише той:

Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието.

30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите.

Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме.

Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си.

За доверието на хората няма указ.

Кандев е роден през 1975 г. в Гоце Делчев. Той завършва Природо-математическата гимназия в родния си град. След това преминава през Школата за запасни офицери в Плевен.

Професионалното му образование е изцяло в сферата на сигурността. Георги Кандев придобива бакалавърска степен във ВИПОНД – МВР. Завършва и магистратура по право в ЮЗУ „Неофит Рилски“. През 2008 г. специализира в Академията на ФБР в САЩ.

Кариерата му в системата на МВР започва през 1999 г. Тогава той постъпва в Главна дирекция „Национална полиция“. През годините полицаят преминава през редица ключови постове. Той ръководи сектор „Трафик на хора“ в ГДБОП. След това оглавява сектор „Престъпления по пътищата“ в ОДМВР-София.

През 2021 г. застава начело на ОДМВР-Благоевград. По-късно служи като полицейско аташе в Сърбия и Черна гора.

През февруари 2026 г. поеме функциите на главен секретар на МВР. Номинацията му е издигната от служебния премиер Андрей Гюров.

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