Кандев с разтърсващи думи /ВИДЕО/

Баща ми почина през 2016 година. Сигурен съм, че някъде отгоре се гордее с мен. Това каза главен комисар Георги Кандев в изявление, публикувано във Фейсбук профила му след решението да напусне поста на и.ф. главен секретар на МВР.

„Нашата професия е такава, че ние работим непрекъснато с хора. И всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага. А на патрула на улицата не можеш да му излезеш и да му се правиш на нещо, което не си“, каза Кандев.

„Точно на 20-та секунда той те е разбрал кой си, какъв си, какво можеш и какво не можеш. Това е много важно за нашата професия. Говори със сърцето и душата си. Ако го има в теб, хората ще те разберат“, смята той.

Кандев сподели, че е второ поколение полицай. „Баща ми беше така. Когато им заявих с майка ми, бях войник, връщах се от „ШЗО“ в Плевен. Заявих им, че ще кандидатствам в Симеоново“.

„Баща ми ме пита не виждам ли, че не се прибира, че семейството ми ще страда, че ще виждам само лоши неща. Но аз съм го избрал. Това е моят път. Искам това“, заяви Кандев.

Той сподели, че когато са го приели в Симеоново, баща му е бил най-щастливият. „Гордееше се с мен. Почина през 2016 година. Сигурен съм, че някъде отгоре се гордее с мен“.

По-рано главният комисар обяви във Фейсбук профила си, че напуска поста, защото е невъзможно да избира между поста и принципите си.

„Да обещавам действия, когато се налага да мълча също е невъзможно. Разбрах посланието. 30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човекът, който просто ще гледа страшно в камерите", написа Кандев.

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