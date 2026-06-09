Кандев подпали чергата на ПП-ДБ. Тайният план

Не, Кандев не е Чък Норис. Чък Норис не бяга. Чък Норис не се крие. Когато си тръгва, казва защо. Когато мълчи пак говори, а когато гледа страшно – направо крещи. И бие с поглед. Така поне разказват вицовете за легендата на Холивуд, която промени не само представите за киното, но и за мъжкарството. А Кандев – той просто така си гледа, лошо. Толкова може, това прави.

Оставката на и.д. главния секретар на МВР извървя само за няколко часа пътя от новинарска бомба, през буря в чаша вода, до трагикомичен фарс за умните и красивите.

В понеделник Кандев хвърли кърпата с разтърсващите думи: „Да избирам между поста и принципите си е невъзможно“ и „Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си“. Аууу! Някой мачка канарата Кандев?

За разлика Сумермен, Спайдърмен и дори Спайдъргърл, Кандев каза А, но не посмя да стигне до Я. Остави всички да гадаят, което може би е била и крайната цел на театралния етюд, който продължи с ново видео във фейсбук, в което просълзеният Кандев казва с треперещ глас: „Аз съм сигурен, че баща ми…някъде отгоре…се гордее с мен“.

Истинският полицай не хвърля кърпата, за да пише патетични писма и да лее сълзи в социалните мрежи. Когато си на върха на най-мощното силово ведомство и твърдиш, че зад кулисите те принуждават да мълчиш, не си събираш багажа. Не бягаш с 200. Не правиш ТикТок видеа, за да лустросваш образа си на уличен герой. А излизаш пред камерите и заковаваш лошите. С имена, дати, факти, СРС-та.

Всичко останало са празни приказки за наивници. Това не е поведение на силен човек, а на уплашен човек, който е бил част от същата тази фасада, която сега плюе, но изведнъж е разбрал, че пиесата е свършила и за него няма роля в следващото действие. Очевидно има подготвен от по-напред политически ход, който в случая се реализира, заяви Иван Демерджиев тази вечер. И допълни, че след като не са му известни конкретни аргументи и мотиви, е неуместно да обяснява „какво иска да каже лирическият герой”.

Истината е, че минути след драматичната раздяла на Кандев с „лошото“ МВР един горещ слух обиколи жълтите павета в София, а след това и цялата държава. „Продължаваме промяната“ гласи Кандев за кандидат-вице на Андрей Гюров в президентските избори. ПП-ДБ вече се разбрали за това, разчитайки че актуалната ТикТок сензация – бившия премиер и бившия полицай, ще обере гласовете на младите. Още повече, че Гюров вече си има цяла армия от фотографи и инфлуенсъри, която го направи и футболист като Бербатов, и пилот като Радев, нищо че дори не седна в кабинета на F-16.

Уви, ПР-ходът на умните и красивите вече има обратен ефект. Т.нар. Форум за демократично действие, в който ПП, ДБ, ДСБ, „Правосъдие за всеки“, БОЕЦ и други политически щурмоваци си дадоха дума за обща кандидат-президентска кандидатура, вече се цепи по шевовете заради Кандев.

Никакви кандидати за президент не са обсъждани, вече няма време за вътрешни избори, скочи от името на ФДД политологът Васил Гарнизов. Той опроверга слуховете и заяви, че каквото и да се говори за двойката Гюров – Кандев, това няма нищо общо с форума. Ами сега?

ТикТок ченгето се оказа слонът в стаята на ПП-ДБ. И доказа, че на умните и красивите само един Кандев им трябва. Те сами ще се разкъсат.

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