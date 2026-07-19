Всичко по темата Георги Кандев

Кандев проговори за Картофа. Люта закана
Никога не съм искал или приемал подкуп, каза бившият главен секретар
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Никога не съм искал или приемал подкуп, каза бившият главен секретар
Във връзка с твърденията на министър Демерджиев
Двамата се появиха на маратона "Тепе Джамборе" в Пловдив
Дължи отговори на обществото, каза бившият вътрешен министър
На умните и красивите друго не им трябва. Те сами ще се разкъсат
Вътрешният министър благодари на Кандев за работата му в МВР до момента
Сигурен съм, че някъде отгоре се гордее с мен, заяви главният комисар
Постъпката не била мъжка
Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с и...