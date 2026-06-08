Демерджиев с критика за решението на Кандев

Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира решението на Георги Кандев да напусне системата на МВР, като заяви, че е бил изненадан от действията му и че не са били изложени конкретни мотиви за прекратяване на правоотношенията.

По думите на министъра заявлението за напускане е било подадено по лична воля, без официални аргументи, представени пред ръководството. Демерджиев уточни, че е провел разговор с Кандев, в който е потърсил причините за решението, но не е получил конкретни обяснения.

Той допълни, че напускащият служител е посочил единствено лични мотиви, които не са били разяснени.

„Преди по-малко от час господин Кандев ме изненада със заявлението си за прекратяване на правоотношенията ни по собствена воля, без да има изложени мотиви“, заяви Демерджиев.

Министърът подчерта, че според него при подобни ситуации причините трябва да бъдат заявявани директно в разговор, а не чрез публични изявления.

По думите му през целия период на работа Кандев се е ползвал с пълното му доверие и не е имало индикации за напрежение или проблеми в службата.

Към момента няма допълнителна официална информация около решението за напускане.

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