Искра Михайлова с разбиващ коментар за обидите на Проданов

Зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС Искра Михайлова разпространи емоционална позиция срещу депутата от "Прогресивна България" Константин Проданов, председател на Бюджетната комисия в НС. Поводът бе отвратителната обида, която Проданов изрече по адрес на Теменужка Петкова от ГЕРБ по време на дебатите в пленарна зала за бюджета.

В разгара на остри спорове за наследството в бюджета и фискалния дефицит, Проданов се обърна към Петкова от трибуната с думите: "Госпожо Петкова, какво наследство сте оставили януари месец. Знаете ли това, че сте си глътнали корема за снимка не означава, че ставате за фотомодел“. Думите му предизвикаха лавина от възмущение в пленарната зала и в социалните мрежи.

Ето какво написа Искра Михайлова:

Обръщам се към всички уважавани, обичани и достойни жени, от които съм се учила на достойнство и гордост.

Обръщам се към всички жени, доказани професионалисти, допринасящи ежедневно за просперитета и благоденствието на България.

Обръщам се към майките, сестрите, дъщерите, бабите, които неуморно градят и съхраняват семействата в България, дом за всички поколения.

Обръщам се към всички жени, които имам честта да познавам!

Нима ще позволим от трибуната на Народното събрание някой случайник да ни се подиграва и обижда, до коментира злобарски как изглеждаме?!

Нима ще допуснем в България на 21 век някой си в своята безпомощност да да се опитва да ни принизява?!

Тези времена отминаха безвъзвратно!

Нека покажем силата си!

Ние, жените от ДПС, се изправяме срещу арогантността и простащината! Ние браним нашето достойнство, домовете си, семействата си от агресивното и позорно неуважение!

Обичам ви!