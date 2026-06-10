Политика

Жега в парламента. Нов дълг

Бюджетната комисия одобри промените в закона за удължителния бюджет

Жега в парламента. Нов дълг
Снимка: БТА
10 юни 26 | 7:16
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Мира Иванова

Жега в парламента. Управляващото мнозинство взема решението за нов държавен дълг. Първо гласуване на промени в Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г. - т.нар. удължителен бюджет, с които се предлага вдигане размера на тавана на дълга с до 3.8 млрд. евро, ще обсъди пленарната зала на първо четене, предвижда проектопрограмата, публикувана на страницата на институцията.

Вчера бюджетната комисия обсъди и одобри на първо четене промените, с които правителството ще може да поеме нов държавен дълг за финансиране на бюджетния дефицит, включително префинансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

Миналата седмица при второто четене на промените в т.нар. удължителен бюджет мнозинството от "Прогресивна България" се отказа от предложението си да се вдигне таванът, но по-късно същия ден на свое заседание Министерският съвет одобри Законопроект за вдигане тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро.

В проектопрограмата е заложено депутатите да гласуват решение за приемане на Проект за инвестиционен разход "Придобиване на нови трикоординатни радари". Комисията по отбрана във вторник одобри проекта, внесен от Министерския съвет, който се отнася до закупуване на седем нови 3D радара.

През седмицата се предвижда Народното събрание да обсъди на второ четене също изменения в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията – двата законопроекта са с вносители Явор Гечев от ПГ "Прогресивна България" и група народни представители.

Предлага се парламентът да обсъди на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавния дълг – на ГЕРБ-СДС и на "Прогресивна България".

В петък ще се проведе и редовният парламентарен контрол, според проектопрограмата.

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Автор Мира Иванова

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1 Коментара
забогатяване
преди 1 час

Вместо ЗАБОГАТЯВАНЕ, Влизането в Еврозоната ни донеси ново ЗАДЛЪЖНЯВАНЕ! Вече уверено сме тръгнали по "гръцкия сценарий". Щом при удължителен бюджет (замразени увеличения на разходите), при висока инфлация - над 7 %, (която увеличава приходите) се налага да се теглят нови милиарди дългове, какво ще стане при новия бюджет? При увеличените с милиарди разходи за въоръжение? При намаляваща заетост през зимния сезон? При липса на чужди инвестиции? При премахнат Валутен борд! При увеличени разходи за външния дълг?

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