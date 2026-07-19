Всичко по темата 52-ото Народно събрание

Плащаме повече за бойните машини "Страйкър". Причината
Цената им скочи, но ще плащаме по-малко за боеприпас
Следете всички новини, анализи и коментари по темата 52-ото Народно събрание. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Цената им скочи, но ще плащаме по-малко за боеприпас
Депутатите ще гледат на второ четене промени в Закона за Министерството на вътрешните работи
Бюджетната комисия одобри промените в закона за удължителния бюджет
Депутатите определиха съставите и ръководствата
Той ще трябва да предоставя отчет на министъра на икономиката
Пестят милиони евро на бюджета
Той оставя трайна следа в българското общество, каза председателят на НС
Второто гласуване на промените в Закона за водите също е част от проектопрограмата
Задава се нов скандал - със здравеопазването
Народното събрание прие на второ четене Закона за противодействия на корупцията на лица, заемащи пуб...
С деня на опозицията няма да има изслушване на министри
Разширяват правомощията на КЗК
В центъра на спора бе временната комисия за правилника
Народното събрание започва с бюджета
Очакванията са за комбинация от познати имена от служебните кабинети и нови лица
Ще отговорим на очакванията на гражданите, заяви бъдещият премиер
ПП-ДБ се разцепиха и направиха две парламентарни групи
Започва редовната работа на парламента
Ние сме тук, за да бъдем бъдем будната съвест на нацията, каза лидерът на "Възраждане"
Да върнем добрите практики в българското законотворчество, призова Михаела Доцова