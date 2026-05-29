И съдии в новата Антикорупционна комисия, почват разследвания

И съдии влизат в новата Антикорупционна комисия. Тя ще има разследващи функции. Народното събрание прие на второ четене Закона за противодействия на корупцията на лица, заемащи публични длъжности. С него се разкрива отново Комисията за противодействие на корупцията (КПК), която беше закрита преди осем месеца. Тогава нейните функции бяха разпределени между Сметната палата, ГДБОП и следствието. Съществуването й обаче е важно, тъй като от това зависи плащането на около 200 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Крайният срок, в който законът трябва да е факт, е другия петък. За да приемат закона изцяло народните представители удължиха работното си време.

Според закона до един месец от влизането му в сила членовете на комисията трябва да бъдат избрани. Тя може да заработи и при трима членове, тоест ако две от институциите, които ще избират не успеят да се справят. "За" текстовете гласуваха от всички парламентарни групи, без ДПС, които бяха против.

В закона детайлно са изброени лицата, заемащи публични длъжности, сред които попадат депутатите, министрите, магистратите, кметовете.

Комисията ще се състои от петима, които трябва да имат минимум 10 години юридически стаж, като в края на мандата те не трябва да са навършили 65 г., тоест пенсионна възраст. Един от тях ще бъде назначен от президента, един избран от парламента, по един избран от общите събрания на ВАС и ВКС и един от Висшия адвокатски съвет.

В закона подробно е разписана процедурата, по която президентът ще назначава, а другите четири институции ще избират.

По отношение на общите събрания на ВКС и ВАС номинации може да прави всеки върховен съдия, като кандидатите трябва да са задължително съдии. В първия вариант имаше възможност да се номинират и прокурори, но тя отпадна на второ четене в правната комисия.

Кандидатите ще бъдат изслушвани публично от конкурсна комисия, определена на случаен принцип от шефовете на двете върховни съдилища.

Самият избор ще бъда направен от двете общи събрания, те ще бъдат излъчвани публично. Изборът се смята за редовен, ако са гласували повече от половината. Ако няма избор, ще се гласува на следващия ден, като тогава ще трябва да присъстват 33% от всички върховни магистрати. Гласуването ще става на хартия. Обжалването ще се прави в другия съд, тоест, който не е избран от ВАС, ще може да обжалва пред ВКС, и обратно.

Също подробно е разписана и процедурата на избора, който ще извършва Висшият адвокатски съвет. Там номинации ще може да прави всеки адвокат, а избора - съветът.

Председателят на комисията ще се сменя всяка година чрез жребий.

Със закона се връщат и разследващите инспектори, които бяха и в закритата КПК, както и разследващите и оперативно-издирвателните функции. Именно по отношение на тези две функции бяха и най-големите притеснения на народните представители. Разследващи инспектори могат да бъдат хора с най-малко пет години юридически стаж.

