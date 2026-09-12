Йотова назначи своя представител в Комисията за противодействие на корупцията
Павел Гайдаров има дългогодишен опит като следовател с фокус върху разследване на икономически престъпления, данъчни престъпления и пране на пари
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Павел Гайдаров има дългогодишен опит като следовател с фокус върху разследване на икономически престъпления, данъчни престъпления и пране на пари
Единственият кандидат получи 124 гласа, а четири опозиционни формации се обявиха против
Народното събрание прие на второ четене Закона за противодействия на корупцията на лица, заемащи публични длъжности
Проектът предвижда петчленен орган и по-кратки срокове за оспорване на избора
Залогът е огромен - 215 млн. евро по Плана за възстановяване и риск България да връща още 143 млн. евро
Години наред искаха по-малко секции в Турции. Сега се обърнаха след като тръгнаха по конгреси на опозицията там
Депутатите окончателно я закриха
Функциите ѝ трябва да бъдат разпределени
Функциите на ведомството ще бъдат разпределени между Сметната палата и ГДБОП
Екшънът около "Величие" расте
Радостин Василев е бухалка, каза лидерът ан "Величие"
Само така ще изчистим европейското лице на България, заяви лидерът на ДПС-Ново начало
КПК е бухалка на ПП, каза Радослав Ревански
Протест на ДПС-Ново начало пред КПК
Това ще се случи на заседание на т.нар. Номинационна комисия
Бившият МВР-шеф притисна с неудобен въпрос лидера на ДСБ
Делян Пеевски изобличи коалицията на "пуделите и пачките"
Санитарен кордон има само около ПП, заяви лидерът на ГЕРБ
Ето какво предвижда проектът за борба с корупцията, внесен от ДПС-Ново начало
Те отхвърлиха предложението на ДПС-Ново начало за закриване на комисията