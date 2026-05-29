Тежък вот в парламента за новата антикорупционна комисия

Очаква се днес парламентът да включи в дневния си ред второто четене на законопроекта за създаване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Точката идва след заседание на временната правна комисия, която вече одобри текстовете на второ четене.

Проектът предвижда нов модел за формиране на КПК, като изборът на членовете се разпределя между няколко институции. Пленарното заседание ще се проведе на фона на редовен парламентарен контрол.

Сигналът за извънредните точки дойде още вчера в пленарната зала, когато Искра Михайлова от „Възраждане“ съобщи, че парламентарните групи са получили имейл за допълнителни въпроси, които ще бъдат разгледани на следващия ден в Народното събрание.

Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ предварително очерта тежестта на предстоящото заседание. По време на заседанието на Временната комисия по правни въпроси в сряда той заяви, че в петък в пленарната зала ще се гледат важни законопроекти - за Комисията за противодействие на корупцията и за водите.

В одобрения от комисията текст е записано, че КПК ще има петима членове. Един от тях ще се избира от Народното събрание, един ще се назначава от президента, по един ще избират общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, а петият ще бъде избран от Висшия адвокатски съвет.

По време на заседанието беше приета и промяна в сроковете за обжалване на решенията при избор на членове на КПК. Вместо досегашните седем дни, срокът се съкращава на три дни. Одобрено беше и изискване кандидатите да бъдат на възраст, която им позволява да завършат петгодишния си мандат преди навършване на 65 години.

В дневния ред на днешното заседание е предвиден и редовен парламентарен контрол. На депутатски въпроси трябва да отговарят вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, както и министрите Пламен Абровски, Росица Карамфилова-Благова, Евтим Милошев, Иван Демерджиев, Катя Ивкова и Иван Шишков.

