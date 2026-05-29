Йотова изпрати писмо до Румъния след руския удар в Галац

Президентът Илияна Йотова изпрати писмо до румънския си колега Никушор Дан във връзка с инцидента в Галац, при който руски дрон порази жилищна сграда и рани цивилни. В посланието си държавният глава изразява съпричастност с румънския народ и подкрепа за действията на Букурещ по защита на територията и гражданите на страната.

Йотова подчертава, че като съюзник в НАТО и страна-член на Европейския съюз България ще стои до Румъния в този момент на напрежение. Според нея случилото се е опасен сигнал за сигурността на Черноморския регион и на целия европейски континент.

„Като съюзник в НАТО и член на Европейския съюз България винаги ще подкрепя действията на Румъния по защита на нейната територия и на живота на нейните граждани“, пише Илияна Йотова в писмото си до Никушор Дан.

Инцидентът в Галац предизвика остра международна реакция, след като беше потвърдено, че става дума за руски дрон „Геран-2“, разбил се в покрива на жилищен блок. Двама души пострадаха, над 70 бяха евакуирани, а пожарът в сградата беше потушен след намесата на службите. Румъния информира съюзниците си от НАТО, а Алиансът осъди „безотговорното поведение на Русия“ и заяви, че ще засилва отбранителните си способности срещу заплахи, включително дронове.

По думите на Йотова ударът в Галац и откритите заявления за ескалация на военните действия в Украйна поставят под риск мира и стабилността в региона. Президентът отново настоява за засилване на дипломатическите усилия и за преговори, които да доведат до мир.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com