Зам.прокурорът на Кърджали отвърна на Демерджиев

Дафин Каменов отговори на обвиненията, отправени към него от министъра на вътрешните работи

Снимка: БТА
29 май 26 | 15:51
Агенция Стандарт

Заместник окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов отговори на обвиненията, отправени към него от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

"В отговор на вчерашната публична изява на министър Демерджиев, с която квалифицира действията ми по служба, съм длъжен да се обърна към обществеността и най-вече към гражданите на област Кърджали, чиито права и интереси съм защитавал в последните три десетилетия. Изрично заявявам, че отправените срещу мен и действията ми по служба публични обвинения са съвършено неверни и неотговарящи на обективната действителност", заяви Каменов, цитиран от БТА.

"Във всичките си действия съм се ръководил единствено от закона и свободно формираното си вътрешно убеждение. Всичките ми действия по служба са били законосъобразни и за извършването им своевременно съм уведомявал ръководството на прокуратурата. В тази връзка не съществува възможност прокуратурата да ограничи правомощията на разследващите полицаи да извършват каквито и да е действия в условията на неотложност, ако органът счита, че такива са налице. Считам, че изявлението на министъра и предхождащите го действия на органите на МВР подкопават независимостта на съдебната власт и накърняват принципа на разделение на властите", подчерта Каменов.

"Ето защо спекулативните и необосновани твърдения за зависимости уронват както личния ми, така и институционалния авторитет. Няма да допусна да се злоупотребява с името ми, включително в партийни свади за сметка на правовия ред. След изясняване на фактите и установяване на законосъобразността на поведението ми ще предприема нужните действия по съдебен ред,за да защитя накърненото ми добро име и професионална репутация, представляващи единственият ми придобит по служба актив", добави Каменов.

Автор Агенция Стандарт
