Потрес! Демерджиев с ужасяващи разкрития за прокуроския син

Безпрецедентен скандал тресе държавата след шокиращи разкрития на вътрешния министър Иван Демерджиев пред БНТ. Бащата на бруталния пернишки бияч Васил Михайлов – Бисер Михайлов, който е действащ прокурор, лично е участвал в укриването на сина си. Младежът бе заловен след зрелищна акция в столичния квартал "Свобода", но истината зад бягството му се оказа зловеща.

„За съжаление за бащата, който е действащ прокурор, има немалко данни, че е подпомагал укриването на сина си. Недопустимо е действащ магистрат да прави това. Не мисля, че заради близката родствена връзка това може да бъде оправдано“, отсече Демерджиев. Участието на бившия заместник-окръжен прокурор на Перник в схемата било безспорно установено.

Има ли чадър над полицаите?

Всички събрани материали срещу прокурорския татко се окомплектоват светкавично. Те ще бъдат пратени на и.ф. главния прокурор, ВСС и правосъдния министър за незабавни наказания. Министърът обаче умишлено спести детайлите с какво точно Бисер Михайлов е съдействал на беглеца.

По-големият абсурд обаче дойде с рязък обрат в думите на Демерджиев. След като дни наред МВР твърдеше, че служители на реда са помагали на пернишкия гангстер, днес министърът обяви, че бил... „превратно разбран“. Изведнъж се оказа, че длъжностни лица от полицията в кюпа няма. Проверявал се само евентуален теч на информация от „Вътрешна сигурност“. Това странно отстъпление събуди съмнения за масиран натиск и опит за замазване на корупцията в МВР.

Опит за убийство на ченге

Междувременно Прокуратурата излезе с ужасяващи нови данни за досието на Васил Михайлов. Списъкът с присъдите му расте лавинообразно, а новото разкритие е смразяващо. Разглезеният прокурорски син официално е обвинен и в опит за убийство на полицай!

Разследването продължава да разплита мрежата от зависимости, докато обществото чака отговор: ще има ли недосегаеми в съдебната система?

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com