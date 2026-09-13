Прокурорският син вилнее в затвора. Подлуди всички
Възможно е да го сложат на строг режим
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Възможно е да го сложат на строг режим
Откакто е там Васил Михайлов има общо три нарушения
Дали го е укривал и дали ще го предаде
Разпореди проверка на Бисер Михайлов - бащата на онова синче
Ще има ли недосегаеми в съдебната система?
Може да се стигне до наказания в МВР
Обвинението предостави обобщена информация за разследванията
От ГДБОП публикуваха кадри от ареста му в столичния квартал "Свобода"
Вътрешният министър заяви, че са установени хората, помагали за укриването на Васил Михайлов
Опитали са се да нападнат с бухалки наш колега, обяви МВР
Издирваният Васил Михайлов опитал да запали къща на полицай, стигнало се до изстрели и бягство
От началото на юни полицията е на крак в опит да открие Васил Михайлов
22-годишният Васил Михайлов, който е син на окръжния прокурор от Перник Бисер Михайлов, се укрива повече от месец
Михайлов е обявен за издирване след побой над мъж в Перник
Според мен Васил Михайлов е на територията на България, каза адвокат
Той е подсъдим за извършването на осем престъпления
Делото в софийския районен съд продължава
Тъжно ми е, че българите започнаха да се претопяват като нация, като национален характер, каза актьорът
Юлиан Костов откри 100-годишната Скабрина къща, където са снимани епизоди за „Капитан Петко Войвода“
Софийски градски съд излезе с окончателно решение