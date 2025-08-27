Зловещи разкрития от жертва на издирвания прокурорски син

Един от пострадалите от своеволията на прокурорския син Васил Михайлов проговори за издевателствата на издирвания младеж.

Михайлов ме потърси, за да му дам всички лихвари. Искаше да превземе Перник. Не съм взимал пари от него, така че нищо не му дължа. Той е искал "такса спокойствие" от хора в града. Не съм изпълнявал задачи, възложени от него. Това разказа пред Нова телевизия Павел Павлов, който подаде сигнал за побой срещу Васил Михайлов преди изчезването на насилника.

Павел сподели, че е бил заплашен след като се е качил в колата. "Казано ми беше да отида да взема 8000 лева от трето лице, които да се дадат на Михайлов. Аз се бях съгласил, защото заплахи имаше и към семейството ми. Впоследствие обаче се отказах. Не познавах човека, от когото трябваше да взема пари. 9 години съм живял в Англия.

Никога не съм бил приятел на Васил, но се познавахме.

Многократно поисках да сляза, но не ми беше позволено. В неговата кола видях оръжия и ножове. Зад гърба ми през цялото време имаше човек с нож", разказа мъжът.

От началото на юни полицията е на крак в опит да открие прокурорския син Васил Михайлов, който е в неизвестност.

21-годишният мъж изчезна, след като неговият съгражданин подаде сигнал срещу него за нанесен побой и за изнудване.

След като беше обявен за общодържавно издирване, Михайлов направи изненадващо изявление чрез видео онлайн.

В дълъг монолог той обясни своята версия за събитията, довели до общодържавното му издирване, като хвърли светлина върху последния случай, в който е замесен. Видеото бе публикувано на 17 юни в канал в ЮТюб, носещ името „Иван Христов”, създаден ден преди това.

По данни на МВР на 12 юни вечерта

Михайлов и още един мъж на 22 години нанасят побой и отправят заплахи за убийство към 31-годишен свой съгражданин

(Павел Павлов – бел.ред.). Според разследващи обаче потърпевшият съвсем не е случаен. В града е познат като човек, който се занимава с лихвари и по първоначални данни дължал пари на Васил. Затова е отведен в гориста местност над града, където по думите му е бил пребит, но успява да избяга и сам подава сигнал на 112.

В споменатото видеоизявление Михайлов коментира „случката в гористата местност” с Павел. Мъжът бил барман в едно от най-оборотните заведения в града. Прокурорският син не отрича, че той му е дължал пари. „Няма да казвам защо съм му ги дал, но съм бил молен да за това – поради вероятно неща, които консумира и цял Перник знае.

Говорим за наркотици, говорим за момче, което е комарджия.

Има и други лоши навици. Това не е важно, не ми дава право да го удрям”, казва още той.

В разказа си той обяснява и за „счупените ребра” и „хематоми по лицето” на Павел. Твърди, че три дни преди да се види с него, отишъл пред дома му, защото мъжът му искал още пари: „Качи се в колата ми и ми поиска 2000 лв. Тези пари бяха поредните. Тези 2000 лв. бяха, за да си оправи борчовете при някакви момчета, които са го били, има много свидетели и видео. Ситуацията става пред заведение. Няма да споменавам имената на момчетата”.

Според Михайлов именно тогава Павел му е показал, че има „счупени ребра”, които обаче са били констатирани чак три дни след случая в гората. „Тези счупени ребра се оказва обаче, че са от мен. Така говорят медиите и органите на реда. Предполагам, че той самият не е казвал това”, допълва прокурорският син.

По информация на Нова телевизия от началото на октомври миналата година, когато Михайлов напусна следствения арест, е поддържал връзка единствено с майка си и сестра си, а

никой в града не знае с какво се издържа и как живее.

Тогава Васил Михайлов се завърна в Перник, след като съдът го оправда по обвинението за закана за убийство към бившата му приятелка. Няколко месеца по-късно той получи на първа инстанция 4-годишна присъда за нанасяне на средни и тежки телесни повреди на близо десет души от града. Въпреки това, магистратите го оставиха на свобода с най-леката мярка за неотклонение - подписка. Образувано е досъдебно производство, а Софийската окръжна прокуратура води разследването.

