Правосъдният министър с първи коментар за пребития прокурор

За първи път правосъдният министър Георги Георгиев коментира нападението срещу бившия заместник градски прокурор Иво Илиев.

По думите на Георгиев „посегателството върху един прокурор е посегателство върху цялата система”.

Министърът не скри, че по няколко пъти на ден се чува със съпругата на Илиев, но отказа да съобщи подробности от разследването или относно състоянието на магистрата.

Припомняме, че маскиран мъж нападна прокурора с чук в подземния паркинг на дома му. Иво Илиев беше приет в болница, а извършителят се издирва.

