Лютив спрей и паника в бургаско училище

Шокиращ инцидент в Бургас постави отново въпроса за растящата агресия сред подрастващите. Ученическо спречкване в СУ „Иван Вазов“ завърши с обгазени деца, и учителка, и спешна евакуация на цялото училище, след като дванадесетокласничка използва лютив спрей в коридора.

Агресия в междучасие

Две ученички се спречкали по време на междучасие, а една от тях извадила лютив спрей и напръскала другата. Дежурната учителка се опитала да ги разтърве, но 18-годишното момиче напръскало и нея, както и други деца, които се намирали наблизо. Веднага е подаден сигнал, учениците са евакуирани, а на място са пристигнали линейки и полиция.

„Учителката е получила зачервяване на окото и ѝ е оказана медицинска помощ. Едно дете, което искало да помогне, също е било обгазено. Бяха предприети незабавни мерки – извикана е линейка, оказана е помощ и на колежката, и на детето“, заяви пред бТВ директорът на училището Виктор Григоров. Всички пострадали са прегледани от лекар, няма хоспитализирани.

Последствия и мерки за сигурност

Причината за конфликта между двете ученички все още се изяснява. Ръководството на училището вече е свикало педагогически съвет, за да определи какви наказания ще последват. „Санкции ще има във връзка с установяване на степента на виновност“, уточни Григоров.

Инцидентът ще доведе и до въвеждане на нови мерки за сигурност. Една от обсъжданите идеи е въвеждането на система с чипиране, която да контролира достъпа до училището и да ограничи влизането на външни лица. „Трябва да направим всичко възможно, за да няма повторение на подобен случай“, коментира ръководството.

