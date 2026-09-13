Масов бой до Кавала. Българи срещу грузинци
Скандалът в Неа Перамос започнал заради обиди срещу наши момичета
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Скандалът в Неа Перамос започнал заради обиди срещу наши момичета
Спречкване в заведение прерасна в бой на улицата, разследват причината за смъртта
Две ученички се сбиват по време на междучасие, а 18-годишно момиче обгазява съученици и учителка
Депутатка е приета в болница
Коментира се смелата намеса да спасител-доброволец, който по случайност се е намирал до бара
Двама са в болница в много тежко състояние
От полицията съобщиха, че има един задържан за сбиването, който е от с. Галата
На 22 февруари двама лишени от свобода са се спречкали, при което единият е бил убит
Ето какво се случи
18-годишнен младеж е в болница
На мястото на инцидента веднага са изпратени три линейки
Протестиращите, които са от ромски произход, блокираха важно кръстовище
От вътрешното министерство съобщиха, че работят по две версии
Повод за сбиването е засичане на пътя
39-годишен мъж от село Горна Митрополия е задържан за 24 часа
Спречкването е станало на бул. „Цариградско шосе”
Сигналът за побоя е подаден около 19,00 часа в петък.
Екшънът станал заради дълг от 140 лева
Пострадалите били транспортирани за преглед в болница с охлузвания и порезни рани
Събират дарения за семейството на Дъбов