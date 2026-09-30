Пилоти-руснак и украинец се сбиха в кабината, Израел вдигна изстребители

Полет за Израел от Обединените арабски емирства беше отклонен към Саудитска Арабия, след като подаде сигнал за извънредна ситуация заради сбиване между пилотите, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, позовавайки се на израелските власти.

Полет FZ1073 на авиокомпания “Флайдубай”, летящ от Дубай за Тел Авив, е отклонен във въздушното пространство над Йордания към Саудитска Арабия, след като предаде общ авариен сигнал, а няколко минути по-късно предаде друг авариен сигнал за предполагаема незаконна намеса, става ясно от сайта за проследяване на полети “Флайтрадар24”.

Самолетът “Боинг 737” след това отново излъчи общ авариен сигнал, преди да кацне на летището в Табук в северозападната част на Саудитска Арабия, показват данните от сайта.

Израелската агенция Walla съобщава, че главния пилот е бил руснак, а вторият пилот-украинец.

На борда е имало около 180 души. Според информация на израелски медии сред пътниците са били около 100 израелски граждани, както и 27 деца.

За кратко инцидентът породи опасения за евентуално отвличане и накара Израел да вдигне военни самолети във въздуха действие. Няма данни за отвличане, заяви по-късно говорител на канцеларията на израелския премиер.

Говорител на авиокомпанията каза, че е имало “инцидент” по време на полета на “Флайдубай” за Тел Авив и той е бил отклонен към Табук, където се е приземил успешно.

“Всички пътници са в безопасност”, заяви говорителят без да даде повече подробности.

Израелски представител каза пред Ройтерс, че пилотите са излъчили сигнали за аварийна ситуация, след като са влезли във физически сблъсък един с друг. Засега не е установено дали някой от тях непреднамерено е подал сигнала.

Ясмин Абу Касис, чиято дъщеря Мириам е била на полета, разказа, че дъщеря ѝ съобщила, че е чула викове, а след това мъж с нож е повалил пилота на пода и е имало кръв навсякъде.

Според други пътници обаче са чути викове от предната част на самолета, които изглеждали като спор между пилотите, преди машината да се снижи рязко към Саудитска Арабия.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху проведе консултации във връзка с инцидента, за който канцеларията му в свое изявление написа, че ситуацията е “под контрол” и добави, че се полагат усилия за връщане на израелските пътници в Израел, който не поддържа официални дипломатически отношения със Саудитска Арабия.

“Флайдубай” има ежедневни полети между Дубай и Тел Авив - дестинация, популярна сред израелските граждани.

Това не е първият път, когато полет между Израел и ОАЕ е отклонен към Саудитска Арабия.

Полет на “Флайдубай” от Дубай за Тел Авив извърши аварийно кацане в Рияд през септември миналата година заради здравословен проблем на пътник, съобщиха израелските медии.