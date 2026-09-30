Най-дебелата мечка на Аляска е избрана: „Раницата“ спечели битката на гигантите

Кафявият мечок, известен като 89 Backpack („Раницата“) , спечели ежегодното състезание Fat Bear Week в националния парк „Катмай“ в Аляска. Службата на националните паркове на САЩ определи надпреварата като „битка на размер, умения, набавяне на храна и стратегическо излежаване“.

Във финалния кръг внушителният Backpack победи съперничката си, известна единствено като 910, със 103 344 срещу 98 253 гласа.

Общо 16 мечки са участвали – разбира се, без да подозират – в 13-ото издание на необичайната надпревара.

„Има и обем, и задни части“

Backpack скоро ще се оттегли за зимен сън, който може да продължи до шест месеца. Един от почитателите му описа качествата, донесли му победата, с игра на думи – той притежавал едновременно впечатляваща пухкавост и забележителни задни части.

Друг фен беше по-кратък: „Голямо пухкаво момче.“

Оказва се, че победителят има шампионски гени. Майка му Холи е носител на титлата от Fat Bear Week през 2019 г.

Името Backpack обаче не идва от формата на тялото му, която един от почитателите му сравнява с електрическа крушка.

Историята е далеч по-симпатична. Когато бил малко мече, той имал навика да се покатерва върху гърба на майка си Холи, докато тя газела през пълната със сьомга река Брукс. Така получил прякора „Раницата“.

Не всички са съгласни с победителя

Backpack обаче не е бил безспорният фаворит.

Поддръжниците на мечката 910 смятат, че именно тя е заслужавала титлата. Женската е отгледала както собственото си малко, така и осиновена племенница.

„910 е по-голяма мечка като цяло. Backpack просто има по-голямо дупе“, коментира една от нейните привърженички.

„Имам чувството, че 910 наистина положи много усилия тази година“, пише друг неин фен на страницата на парка във Facebook.

Трети обобщава подкрепата си далеч по-колоритно: „Тя е кръгла, тя е дебеличка – моето момиче 910 получава гласа ми.“

Колко тежи победителят?

Последните данни за теглото на двамата финалисти все още не са обявени.

Възрастните мъжки кафяви мечки достигат средно до около 408 килограма в средата на лятото, а до есента могат да натрупат допълнително тегло, равняващо се на около една четвърт от телесната им маса. Най-едрите мъжкари могат да надхвърлят 540 килограма.

Женските са по-малки, но също могат да тежат над 300 килограма. За сравнение, новородените мечета тежат едва около половин килограм.

Огромните мастни запаси са жизненоважни. По време на зимния сън мечките не се хранят и не пият вода и могат да загубят около една трета от телесното си тегло.

„Оцеляването им през зимата зависи от натрупването на достатъчно мастни резерви, преди да влязат в бърлогата“, обясняват организаторите.

От юни до октомври – голямото ядене

От юни до средата на октомври мечките в „Катмай“ се хранят усилено. Основна част от менюто им е сьомгата, която улавят с челюстите или лапите си в реките на парка.

В официалната биография на Backpack се посочва, че неговата „тиха издръжливост“ му е помогнала да намери своето място сред най-големите мечки по река Брукс.

Fat Bear Week междувременно се е превърнала от любопитна инициатива на националния парк в световен интернет феномен. Само през миналата година са подадени над 1,7 милиона гласа от повече от 100 държави, за да бъде избран тежката категория сред мечките.