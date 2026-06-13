Експерти бият тревога: Мечките слизат при хората
Причината е търсенето на храна
Следете всички новини, анализи и коментари за Кафява Мечка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Причината е търсенето на храна
Замръкнахме в Балкана в търсене на пътека към хижа "Васил Левски"
Пълна забрана на лова на кафява мечка. Това предвижда проект за промени в Закона за лова, внесен от Министерския съвет в парламента. Разрешението за о...
Министерството на туризма рекламира лов на мечка гризли и американски елени, както и риболов на сьомга, сигнализират от Сдружението за дива природа "Б...