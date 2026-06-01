Експерти бият тревога: Мечките слизат при хората

Кадри от охранителни камери и сигнали от жители показват все по-чести случаи на появи на кафяви мечки в близост до населени места в Благоевградско. Животните са забелязани в районите на селата Бистрица, Горно Хърсово и Марулево, което засилва тревогата сред местните хора. Темата идва и на фона на инцидент с български гражданин в Румъния през миналата седмица, който е бил наранен след опит да нахрани мечка, предава БНТ.

Все по-честите срещи между хора и мечки в районите около Рила и Пирин не са случайни. Според експерти основната причина е недостигът на естествена храна в планината, който принуждава животните да търсят прехрана край селата и градовете.

Председателят на Ловно-рибарско дружество „Сокол 1911“ в Благоевград Иван Василев обясни, че през последните години мечките слизат все по-ниско към населените места, защото в естествените им местообитания липсва достатъчна хранителна база.

По думите му горските плодни дървета, както и малините, капините и боровинките дават все по-малко плодове, което оставя животните без основен източник на храна.

След излизането от зимен сън в края на март и началото на април мечките започват активно да търсят храна. Когато не я намират в планината, те се насочват към по-ниските части и районите около селата.

Василев посочва, че в района на Хърсово и Марулево са засичани между пет и шест мечки, като част от тях са с малки.

Според него популацията на кафявата мечка в България се е увеличила значително през последните години, а управлението ѝ е задача на компетентните институции.

Директорът на зоопарка в Благоевград и бивш управител на Парка за танцуващи мечки в Белица Димитър Иванов съветва хората да избягват ситуации, които могат да доведат до среща с дивото животно.

Той препоръчва туристите да се движат по маркирани маршрути и по възможност в групи, тъй като рискът от нападение е значително по-малък, когато има повече хора.

Иванов подчертава още, че поведението на мечката трудно може да бъде предвидено. Според него важна причина животните да се приближават до населени места е и неправилното изхвърляне на отпадъци, които често се превръщат в лесен източник на храна.

