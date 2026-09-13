Пълнят чиниите като невидели! Половин килограм храна от всеки на боклука
Проблемът не е само впечатление от хотелските ресторанти
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Проблемът не е само впечатление от хотелските ресторанти
Събитието трябва да бъде заявено предварително в Общината.
Затягат контрола върху жизнения цикъл на автомобилите
В една държава вече има участък, дълъг около 1,2 километра
Чрез различни задачи те научиха как правилно да изхвърлят отпадъците
„Не гледаме на отпадъците като на края на живота на един материал. За нас те са нов ресурс“, казва Риад
За периода 2018 – 2025 г. броят на специализираните контейнери за текстилни отпадъци е нараснал с близо 78%, а местата за събиране – с над 62%
Под ударите на новите правила попада и хотелиерският сектор
Алармират, че липсват места, където да ги предават за преработка
Устойчивостта на водните ресурси, управлението на отпадъците и конкурентоспособността са важните теми, заяви министърът на околната среда
Как човешките боклуци променят им любовния живот
Причината е търсенето на храна
Черен облак от гъст дим и сажди похлупи Стара Загора. Голям пожар избухна в цех за преработка на пластмаса край Града на липите. Сигналът е подаден ок...
Община Казанлък отправя поздравления към жителите
Гражданите бяха активни относно предоставената услуга за извозване на ненужни вещи
Вместо да се изхвърлят банановите обелки могат да се вкарат в употреба
На церемонията присъстваха Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол
Американска военна база от Студената война се крие под леда
Съгласно изискванията на специализирана наредба, предстои да се извършва 30-годишен мониторинг за устойчивост на тялото на депото
Спазвайте съветите, за да избегнете водопроводни проблеми