Посочиха 5 дизелови коли, които да не купуваме

Покупката на дизелов автомобил винаги е търсене на баланс между икономичност и надеждност. Ако не искате да харчите хиляди за редовни ремонти, по-добре е внимателно да подходите към избора. Затова е добре да не се забърквате с тези 5 модела, категорични са експертите от SUV News, пише "Аутомедия".

BMW X5 (E70) 3.0d

Защо да избягвате: проблеми с турбината, изпускателната система и инжекторите.

Типични повреди: бързо износване на вихровите клапи, повреда на горивното оборудване.

Заключение: луксозен кросоувър, който предлага отлично возене и богато оборудване, но дизеловите двигатели от това поколение са твърде скъпи за ремонт.

Mazda 6 2.2 дизел

Защо да избягвате: Прекалено чувствителен двигател към качеството на горивото.

Типични повреди: бързо запушване на филтъра за твърди частици (DPF), проблеми с инжекторите и турбината.

Заключение: стилен и удобен за каране автомобил, но дизеловата версия е известна със своите капризи, така че по-добре я избягвайте.

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI (2005–2010)

Защо да избягвате: не особено успешни двигатели с грешна конструкция на горивната система.

Типични повреди: износване на маслената помпа, повреди на турбината, скъпи ремонти на инжектори.

Заключение: на пазара втора ръка има има много такива автомобили, но покупката им може да се превърне във финансова катастрофа.

Renault Laguna III 2.0 dCi

Защо да избягвате: електрониката и горивната система често причиняват огромно главоболие собствениците.

Типични повреди: неизправност на електронните блокове, проблеми с инжекционната система, повреди на турбината.

Заключение: този модел е евтин за закупуване, но с течение на времето се превръща в сериозен доход за майсторите в сервизите и съответно в голям разход за собствениците си.

Peugeot 407 2.0 HDi

Защо трябва да избягвате: двигателят може да бъде издръжлив, но слабото му място е най-вече електрониката и допълнителни системи.

Типични повреди: неизправности на EGR клапана, проблеми с окабеляването, бързо запушване на DPF.

Заключение: атрактивна цена на пазара, но в експлоатация често създава повече проблеми, които напълно изяждат парите, спестени от ниския разход на гориво на този мотор.

