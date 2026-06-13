Назоваха най-ненадеждните кросоувъри и джипове
Собствениците на тези автомобили често се сблъскват с проблеми с трансмисията и електрониката
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Собствениците на тези автомобили често се сблъскват с проблеми с трансмисията и електрониката
Проблемите на тези автомобили се изострят с течение на времето
Те имат много дефекти
Тези превозни средства често се повреждат
Тези модели са проблемни
Експертите ги смятат за ненадеждни
Моделите им често се повреждат
Моделите от тези марки често се развалят
Те прекарват много време в сервиза