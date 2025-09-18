Бизнес

Експерт посочи 4 коли втора ръка, които да не купуваме

Тези модели са проблемни

18 сеп 25 | 11:40
950
Агенция Стандарт

Американският автомеханик Алън Гелфенд е посочил употребявани модели, които е най-добре да се избягват и които той никога не би купил. 

Chrysler 200

Седанът Chrysler 200, който беше спрян от производство през 2017 г., има елегантен дизайн, но има сериозни проблеми с електрониката и 9-степенната автоматична скоростна кутия. Освен това, резервните части не са евтини.

Jeep Renegade

Компактният кросоувър Jeep Renegade е евтин, но има редица слаби места. Забелязват се чести електронни неизправности, а скоростната кутия и спирачките също могат да се повредят.

Range Rover Evoque

Алън Гелфенд отбелязва, че кросоувърът Range Rover Evoque е стилен, но ненадежден. Неизправностите в електрическото оборудване са често срещани, автоматичната скоростна кутия също е проблемна, а от двигателите понякога тече масло.

Chevrolet Spark

Компактният Chevrolet Spark е много евтин, но качеството на интериорната му облицовка и шумоизолацията оставят много да се желае. Механикът препоръчва закупуването на компактен употребяван автомобил от Toyota или Honda.

 

Ето ги най-добрите автомобили втора ръка
17 септември | 11:45
44300

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Автомобили
Още от Бизнес
Коментирай