Мистериозната комета приближи Земята и се случи нещо странно

Независимо че месеци наред учените успокояваха как междузвездният обект 3I/ATLAS е обикновена комета, вече няколко знака не показват точно това.

Първо този обект смени цвета си в златисто, а малко преди най-близкото приближаване до Земята е изхвърлил огромно количество енергия.

Това съобщи All Day Astronomy в социалната мрежа X.

Според публикацията, сигнал с честота 25 херца е бил засечен в резонансите на Шуман. Той е бил регистриран 3 часа и 20 минути преди очаквания момент, когато космическият обект трябваше да се приближи до нашата планета на минимално разстояние.

Авторът на публикацията изрази мнение, че съвпадението във времето не е случайно.

"Фактът, че изхвърлянето на енергия съвпада с момента, когато междузвездният обект е най-близо до Земята, според мен, надхвърля обхвата на съвпадението," каза авторът на публикацията.

3I/ATLAS беше най-близо до Земята вчера сутринта. В този момент разстоянието между нея и нашата планета беше 268,9 милиона км, съобщи пресслужбата на Лабораторията по слънчева астрономия.

Въпреки че в космически мащаб това е близко разстояние, за да се види кометата, беше необходим телескоп с диаметър поне 120 мм.

