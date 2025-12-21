Падна тайната за световна загадка. Учен с разкритие за сигнала WOW!

Световно известен учен, разработваш модели за връзка с извънземни обекти, прогнозира, че първата реална поява на извънземен разум ще се различава много от това, което сме виждали в научно-фантастичните филми.

Според астрофизика Дейвид Кипинг, директор на лабораторията Cool Worlds към Колумбийския университет, действителността ще бъде много по-притеснителна.

В новото си изследване, озаглавено „Есхатичната хипотеза“, той твърди, че първият ни контакт вероятно ще бъде със загиваща цивилизация.

Кипинг изгражда своята теория върху фундаментален модел в астрономията: селекцията на сигнала.

Той дава за пример първите открити екзопланети. Те бяха намерени около пулсари – изключително редки обекти, не защото са масови, а защото тяхното гравитационно влияние върху пулсара е толкова мощно, че е невъзможно да бъде пропуснато.

Тези огромните ярки гиганти обаче са много по-малобройни от малките и бледи червени джуджета във Вселената.

Всичко това предполага, че първият техносигнал, който ще засечем, вероятно ще бъде „шумен“, крайно необичаен и излъчен в момент на екстремна ситуация. Защото излъчването на сигнал от цивилизация често е неволно – като страничен ефект от глобална екологична катастрофа, индустриален колапс или екстремни климатични промени, както и отчаян зов за помощ.

Кипинг дори допуска, че мистериозният сигнал „Wow!“ от 1977 г. може да е бил именно такъв кратък, но мощен вик от свят, който вече не съществува.

Тези изводи променят радикално начина, по който учените трябва да „слушат“ Космоса. Вместо да се търсят само подредени, логични радиопредавания, Кипинг предлага търсене на внезапни и необясними промени в яркостта на звездите, странни спектрални сигнатури, показващи изкуствено замърсяване, обекти с необичайно движение, които не се вписват в познатите физични закони.

Ако това е вярно, нашият пръв досег с „другите“ няма да бъде ръкостискане, а по-скоро долавяне на далечно ехо от една приключваща история. Първата ни среща с извънземен разум може да се окаже по-скоро урок по оцеляване, отколкото научен обмен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com