Започва се! Нещо изключително се вижда на небето  

През февруари планетите поднасят истинска изненада за жителите на Земята.

От нашата планетата ще могат да се наблюдават всички планети в Слънчевата система, с изключение на Марс.

Това съобщиха учени от астрономическа обсерватория на Уралския университет.

Още от началото на месеца , ниско над хоризонта ще бъде възможно да се види ярката планета Венера, малко по-високо, а на юг от небето ще може да се вижда последователно: Меркурий, Луната, Сатурн и Нептун (само през телескоп).

В края на февруари вече ще се виждат ясно всички планети от Слънчевата система на небето, с изключение на Марс.

Луната ще е видна след 18 февруари, а ден по-рано

може да се наблюдава пръстеновидно слънчево затъмнение в Антарктида.

Очаква ни и малък парад от планети. Той ще се състои от Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера.

Всички те ще бъдат близо един до друг в тесен сектор на небето с радиус от 20 ъглови градуса на 28 февруари.

