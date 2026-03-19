Драматични решения в "Ергенът", три дами се сбогуваха с Шри Ланка

Епизод 17 на „Ергенът“ донесе напрежение до последната секунда, неочаквани решения и емоции, които трудно се контролират.

Тази вечер правилата бяха безкомпромисни – във вазата имаше 18 рози, а дамите бяха 21. Това означаваше само едно - за три от тях романтичното приключение в Шри Ланка е към края си.

Допълнителното напрежение дойде и от новото правило – нито един ерген нямаше право да дава роза на друг. Всеки трябваше да поеме своята отговорност докрай.

Марин започна пръв – и още с първите си решения предизвика сериозни реакции. Той даде роза на Мария – ход, който изненада не само нея, но и останалите.

Още по-изненадващо беше, че Марин подаде роза и на Пламена – избор, който остави част от участничките видимо объркани.

Церемонията бързо се превърна в сцена на истински емоции. Докато някои жени приемаха розите с усмивка, други не скриха колебанията си.

В същото време Марин показа по-меката си страна, когато подари роза на Бетина: „Тя е една от най-необикновените дами тук… харесвам я.“

С напредването на церемонията напрежението ставаше все по-осезаемо. Някои от момичетата започнаха да се съмняват в позицията си. Други обаче усещаха, че губят шансовете си.

По-късно дойде и време за последната роза – решаващият момент. Тя отиде при Гориция, като изборът беше обяснен просто: „Много се забавлявам с нея… искам да я опозная повече.“

Без роза останаха три участнички – Анабела, Анастасия и Анджелина. Те трябваше да се сбогуват с ергените и приключението в топла Шри Ланка.

Анабела не скри разочарованието си и каза на Крис: „Благодаря, че ми загуби толкова малко от времето.“

