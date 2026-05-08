Зуека попари Рачков и Халваджиян

Финалът на Сезона - Слънце на "Като две капки вода" наближава. Популярното шоу за имитации ще завърши 14-ия си сезон с мащабно шоу на 18 май от 19:00 ч. в зала "Арена 8888 София".

Развълнуваните фенове се питат едно - ще видят ли отново Зуека на финала до Геро и Рачков. Актьорът-художник и дългогодишен водещ на предаването миналата година се присъедини към бившите си колеги на сцената на стадион "Васил Левски", но изглежда, че това ще си остане единичен случай.

Зуека потвърди, че тази година не възнамерява да участва в "Капките", което разочарова не само зрителите на шоуто, но и целия екип на предаването. Той ще бъде у нас за кратко от 9 до 15 май за своя изложба в Пловдив. След нея обаче се прибира в своя нов дом в Испания.

