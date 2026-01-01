Зуека сравни Дара с Гага и Джей Ло! И отправи призив
Много енергия, много професионализъм и никакви излишни движения, каза художникът за изпълнението й на полуфинала на Евровизия
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Много енергия, много професионализъм и никакви излишни движения, каза художникът за изпълнението й на полуфинала на Евровизия
Твърди, че пак сме били изиграни
Финалът на "Капките" наближава, но ще видим ли отново актьора на сцената
Той самият даде обяснение на решението си
Каква е причината?
И обясни иронията си
Съименик е на писател
Свързани с лъжи за негов бизнес
Затвори маслини в буркани
Интересен пост на артиста ни зад граница
Сънародниците във Вечния град се дивиха на картините му в галерия „България“
За мен най-важното е образованието на децата ми, признава актьорът художник
Легендарният водещ на "Капките" се завърна у нас за финала на стадион "Васил Левски"
Той пък се разплака пред всички
Невероятна атмосфера на стадиона, 40 000 пеят
Това е най-горещата точка в момента в София, казаха те
Актьорът и водещ не е очаквал такъв хейт към себе си след отслабването
Развълнувах се когато Рачков и Геро дойдоха на място да ме поканят, призна художникът
Тежка загуба за актьора и роднините му
Художникът е категоричен, че е намерил своето място в Испания