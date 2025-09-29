Любопитно

Зуека се изповяда! Ето защо избяга от България

За мен най-важното е образованието на децата ми, признава актьорът художник

29 сеп 25 | 12:00
1280
Агенция Стандарт

Васил Василев – Зуека сподели в "Преди обед", че се чувства щастлив от решението си да заживее в Испания.

"Аз съм клоунът, който се опитва да развесели хората – било то с кино, театър или картини. За мен обаче най-важното е образованието на децата ми. То дава крилете, с които можеш да постигнеш всичко", каза той.

Зуека призна, че е напуснал България, защото според него нещата в страната са тръгнали в лоша посока:

"Към края на житейския си път реших да предпочета едно по-спокойно място."

Той сподели, че в Испания хората не го познават и именно това му дава спокойствие. Най-силно впечатление му прави отношението към образованието:

"Испанците имат повече уважение към училищата. Политиката им е обвързана с образованието. Училището те търси, за да изучи детето ти. Там то е ангажирано да направи от детето ти човек."

 

