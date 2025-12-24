Внучката на Коста Цонев разкри огромна драма

Дъщерята на телевизионната легенда Димитър Цонев разговаря със свои последователи в социалните мрежи, които я хвалеха и задаваха въпроси по всякакви теми. Една от жените я помоли за съвет, как да действа при насилник, с когото живее. Това питане отприщи вълна от самопризнания от страна на Деси, която разкри, че и тя е била жертва на насилие, пише „Уикенд“.

„Не само психически, но и физически тормоз. Колкото по-зле се държеше с мен, толкова повече го обичах този мой бивш“, разкри внучката на Коста Цонев.

Най-вероятно брюнетката визира или първия си съпруг Янчо Таков-младши, с когото изкараха двегодишен брак, но се разделиха през лятото на 2011 г. и оттогава Деси не иска и да чува за бившия си, който само й създава ядове. Деси Цонева е категорична, че не я вълнува как живее бившият й мъж. „Той си има нова жена, тя да се оправя с него. Аз моя живот съм го променила на 180 градуса и връщане в тези среди за мен няма“, откровена е бившата тв водеща.

Цонева е щастлива с втория си съпруг – издателят Явор Стефанов, който я гледа като принцеса. През 2020 г. Деси напусна „На кафе“ без скандали, като заяви, че иска да се посвети на семейството си. Единствената дъщеря на Митко Цонев е с цели 19 години по-млада от настоящия си съпруг, но това не пречи на връзката им. Тя твърди, че винаги е предпочитала по-възрастни и осъзнати мъже, които знаят какво искат от живота, а не разглезени мамини синчета. За Явор казва, че е голямата й любов. Именно той я извадил от депресията след смъртта на баща й. Двамата отглеждат и сина на Деси от първия й брак Янчо Таков-трети, а майката винаги е твърдяла, че първият й мъж въобще не се грижи за сина си.

Двамата се разделиха с много обвинения един към друг, но днес Таков-втори също има ново семейство. За купоните на Янчо с алкохол, леки жени и кокаин се носят легенди. Най-вероятно именно в моментите на безпаметност е посягал на Цонева, която всеки път му прощавала и продължавала да го обича до деня, когато не взела решението за развод.

