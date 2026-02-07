Пиеш, пушиш и живееш 100 години. Шокиращата истина

Доколко вашите гени определят продължителността на живота ви? Ново изследване, публикувано в списание Science, разкрива, че гените имат по-голям принос за човешкото дълголетие.

Може да тренирате всеки ден, да се храните правилно и да си изграждате добри навици, но колко дълго ще живеете зависи до голяма степен от вашите гени. Въпреки това, силното влияние на гените не означава, че начинът на живот трябва да се пренебрегва.

Генетиката е отговорна за около половината от факторите, определящи продължителността на човешкия живот, според проучване в Science.

Имат ли гените думата за това колко дълго ще живеете?

Краткият и изненадващ отговор е „Да“. Ново изследване показва, че продължителността на живота на индивида е записана в неговите гени, което поставя под въпрос вярването, че начинът на живот и околната среда оформят дълголетието най-много. Разбира се, можете да го „удължите“ малко, ако следвате активен начин на живот. Въпреки това, ако вашата генетична предразположеност е да живеете около 80 години, е малко вероятно изборът на начин на живот да удължи живота ви чак до 100.

Ако изключим факторите, които съкращават живота – инциденти, наранявания и други външни причини – генетиката съставлява около половината от факторите, определящи продължителността на живота. Изследването показва, че веднъж изключени смъртните случаи от инциденти, инфекции и външни фактори, около 55% от човешкия живот е наследствен. Това е много по-голям дял от предишните оценки, които бяха между 10% и 25%.

„Ако успеем да разберем защо има хора, които доживяват до 110 години, докато пушат и пият през целия си живот, тогава може би в бъдеще ще можем да пренесем това в медицински интервенции или лекарства“, казва биофизикът Бен Шенхар от Института „Вайцман“ в Реховот, Израел.

Изследователите посочват, че по-ранните оценки не са вземали предвид как причините за смърт са се променили във времето. Днес, поне в развитите страни, повечето смъртни случаи са резултат от вътрешни причини: постепенното износване на телата ни чрез стареене и заболявания, свързани с възрастта, като деменция и сърдечни болести.

Стареенето е предимно наследствено – заключение, което противоречи на голяма част от конвенционалната медицинска мъдрост относно диетите, упражненията и здравословните навици.

„Ако се опитвате да прецените собствените си шансове да стигнете до 100, бих казал да погледнете дълголетието във вашето семейство“, казва д-р Томас Пърлс, гериатър и директор на изследването на столетниците в Нова Англия към Бостънския университет.

