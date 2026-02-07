Вълшебно събитие за наша шоу звезда

Любомир Нейков днес навършва 54 години! Комикът и продуцент е известен с многобройните си превъплъщения в различни личности като Робърт де Ниро, MC Фараона, Ванката и най-вече тази на Бойко Борисов. Любо Нейков е роден в Червен бряг през 1972 година.

Завършил е НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов" със специалност „актьорско майсторство за куклен театър".

След завършването си в продължение на 6 години работи в предаването „Хъшове". Воследствие през 2000 година влиза в „Шоуто на Слави", където прави едни от най-добрите превъплащения правени някога.

Към края на 2006 година създава „Дрийм тийм продакшънкс" заедно с Евтим Милошев.

Година по-късно, заедно с Кръстьо Лафазанов, Христо Гърбов и Руслан Мъйнов създават първото в българският телевизионен ефир авторско комедийно предаване "Комиците". Участва и в многобройни български филми и сериали.

