Внучката на Коста Цонев разкри огромна драма
Какво сполетя Деси Цонева
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Какво сполетя Деси Цонева
Журналистката разказа подробности
След трагична новина
В мрежата валят съболезнователни думи
Тя изригна мощно в социалните мрежи
Какво се случва около нея
Какво се случи
Нови неприятности за Деси
Какво отговаря тя на хейта в социалните мрежи
Как нарече любимката на зрителите
Написа ги по повод годишнината от смъртта на Димитър Цонев
Щерката на Димитър Цонев вече си направи устните
Деси Цонева ще учи „Право“ като баща си Митко
Екзотичната островна държава се оказа топ дестинацията на родния хайлайф за празниците
Явор Стефанов я спечелил с ножове
Журналистката снима в собствената си кухня
Деси се пробва и като инфлуесър
Деси вече няма да е репортер в „На кафе“
Церемонията се е състояла в Царево