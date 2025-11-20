Деси Цонева преживя истински ужас

Деси Цонева наскоро преживя истински ужас, след като падна от три метра височина в гората над Бояна. Журналистката разказа, че това е третият ѝ тежък инцидент само за година.

"Видях едно превито дърво и – кой знае защо – реших да се снимам на него. Покатерих се, но стволът бил изгнил и полетях надолу", споделя Деси.

Падането е било жестоко – стоварила се по гръб и близо половин час не могла да си поеме въздух.

"Лежах бездиханна. Детето ми обикаляше около мен, носеше ми вода, беше ужасно уплашено…", разказва тя пред "България днес".

След като успяла да дойде в съзнание, Деси се обадила на съпруга си. "Каза ми, че съм му заприличала на омаломощена кошута с малкото си", шегува се тя, въпреки преживения шок.

В болницата медиците установяват натъртване на ребра и травма на гръбначен прешлен.

"Слава Богу, че е малкият дявол. Можеше да е много по-сериозно. Спаси ме това, че имам силен гръб — правя редовно упражнения по метода на Планк. А и при падането съм стегнала максимално мускулите", казва внучката на легендарната говорителка на БНТ Анахид Цонева.

Болката обаче е сериозна: "Не мога да спя легнала. Болкоуспокояващи пих само първия ден – не искам да тъпча организма си."

Оказва се, че това не е единственият ѝ инцидент. Цонева разкрива, че последната година е белязана от поредица от неприятни случки. Преди време на ски ваканция получава тежък камшичен удар и счупва шиен прешлен.

"Цял месец ходих с яка", спомня си тя. Само месец по-рано, отново в боянската гора, пада, докато върви със забит в телефона поглед.

"Спънах се, ударих си лошо коляното. За щастие без счупване, но болеше ужасно и куцах."

След последния инцидент Деси усеща нови симптоми: "Появиха се болки в областта на шията. Ще направя ядрено-магнитен резонанс — да не се окаже и там травма." И признава, че въпреки черната серия, няма намерение да спира любимите си разходки в природата, но вече ще бъде "два пъти по-внимателна".

