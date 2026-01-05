Бачорски шокира с признание за Сашо Кадиев

Даниел Бачорски направи шокиращо признание за Сашо Кадиев.

"Ако трябва да избирам да отида на почивка с жена или Сашо Кадиев, ще избера Сашо", заяви бизнесменът в анонса на новия епизод на "Колко ми даваш?" по bTV.

В предаването Бачорски ще участва заедно с Мая Пауновска, като двамата отново ще бъдат в тандем – този път извън интригите на риалити формата Трейтърс, където станаха известни като "предателите" на сезона.

Шеговитият коментар за Сашо Кадиев подсказва, че зрителите могат да очакват много хумор, закачки и неочаквани откровения. Анонсът загатва за лек тон и добро настроение, като още преди излъчването е ясно, че участието на Бачорски и Пауновска няма да мине без усмивки и провокативни реплики.

