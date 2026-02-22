5 зодии със специална защита. Всичко им е позволено

Сезонът на Рибите вече започна и ще продължи до 20 март 2026 г. Това време бележи края на зимния цикъл: след Риби, Слънцето преминава в Овен, въвеждайки астрологичната пролет и нов кръг от енергия.

„Сезонът на Рибите засилва емоционалната чувствителност, интуицията и способността да разбирате не само себе си, но и другите. Това е време на творчество, състрадание и вътрешна дълбочина“, казват астролозите и допълват:

„Вместо твърдо да контролирате обкръжението си, акцентът се измества към доверието в потока на живота. Важно е обаче да поддържате връзка с реалността и да избягвате да се поддавате на илюзии“.

Астролозите са категорични, че през този период представителите на 5 зодиакални знака ще е радват на „специална защита“ от Вселената и ще имат шанс за успехи във всяко начинание.

Ето кои са тези зодии:

Телец

Риби активира вашия единадесети дом – сферата на приятелството, групите и социалните връзки. Комуникацията, срещите и съвместните проекти се увеличават.

Това е благоприятно време за укрепване на приятелствата и разширяване на кръга от познанства. Ако сте необвързани, новите връзки могат да се развият в нещо повече.

Емоционално ставате по-меки и по-възприемчиви, което ви помага да разбирате по-добре другите.

Рак

За вас енергията на Рибите формира хармоничен аспект, намалявайки напрежението и правейки живота по-нежен. Възниква желание да разберете по-дълбоко чувствата си и да преосмислите подхода си към събитията.

Акцентът се измества към деветия дом – сферата на мирогледа, ученето, пътуванията и разширяването на хоризонтите. Може да сте привлечени от нови знания, духовни занимания или дори планиране на пътуване. Това е време на откритост и вътрешен растеж.

Скорпион

Сезонът на Риби активира вашия пети дом – дом на любовта, творчеството, радостта и себеизразяването. Животът става по-жизнен, с повече възможности за събирания, романтика и вдъхновение.

Този период е особено благоприятен за личния ви живот. Венера и Марс засилват чувствата, а за необвързаните Скорпиони шансовете да срещнете някой значим се увеличават. Това е време да си позволите да бъдете по-видими и да изразите своята индивидуалност.

Козирог

Сезонът на Рибите измества фокуса към вашия трети дом – комуникация, учене и взаимодействие с непосредствената ви среда. Може да почувствате желание да научите нови умения или да преосмислите обичайния си начин на мислене.

Комуникацията става по-лесна, а идеите – по-гъвкави. Това е добро време за преговори, себеизразяване и кратки пътувания. Позволете си да забавите малко темпото и действайте не само въз основа на изчисленията, но и на вътрешното си чувство.

Сезонът на Рибите носи повече нежност, вдъхновение и емоционална яснота на тези знаци. И за всеки от тях това е шанс да направи крачка напред – без натиск, но с вътрешна увереност.

Риби

Това е вашият личен сезон. Слънцето и другите планети преминават през първия ви дом, засилвайки фокуса ви върху вашата личност, цели и самообраз. Започва период на обновление и вътрешно прекалибриране.

Вие сте по-чувствителни към интуицията си и имате по-добро разбиране за това, което наистина искате. Възможни са увереност и привличане. Връзките предлагат възможност за задълбочаване на връзката им. Ключът е да се поддържа баланс между мечтите и реалността.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com