Хари с гореща молба към крал Чарлз

Принц Хари отправи гореща молба към баща си – Чарлз Трети - да му дойде на гости в САЩ, за да се види с внуците си.

Това пише The Sun.

Както е известно, през април кралят на Великобритания ще пристигне в САЩ, за да върне визитата на президента Тръмп, която се състоя в Лондон през септември, както и да ускори възстановяването на търговските взаимоотношения между двете държави.

Хари казал на приятелите си, че много се надява баща му да успее да вмести в графика си и посещение в американския му дом в Монтесито, за да се види с внука си Арчи и внучката Лилибет.

Хари знае, че отношенията му с краля са напрегнати, но смята, че контактите на Чарлз с внуците ще разведрят семейните отношения.

