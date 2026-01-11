Обрат! Великобритания вече не е мечта за българите

Все повече българи напускат Великобритания, а балансът между пристигащи и заминаващи рязко се накланя в полза на завръщането. По последни данни сънародниците ни са третата по големина европейска група, която си тръгва от страната. Тенденцията вече се очертава като структурна, а не временна.

Числата, които показват рязък обрат

Статистиката за периода до юни 2025 г. сочи, че около 11 хиляди български граждани са се върнали в България, докато по-малко от 4 хиляди са пристигнали във Великобритания. Така се оформя силно отрицателен миграционен баланс, какъвто не е регистриран от години. Българите се нареждат сред най-бързо напускащите европейски общности, редом до поляците и италианците.

Скъп живот, здравен срив и натиск върху мигрантите

Основната причина за отлива остава рязкото поскъпване на живота. Наемите, храните и енергията продължават да растат, докато доходите на много мигранти не успяват да ги настигнат. Към това се добавят и сериозните проблеми в Националната здравна служба – дълги листи на чакащи, недостиг на лекари и затруднен достъп до лечение. Все по-често като фактор се посочва и дискриминацията, включително при социалните помощи, където зачестяват случаи на писма с искане за връщане на вече изплатени средства.

Европейците си тръгват, конкуренцията се връща у дома

Българите не са изключение. Най-голямата група, напускаща Великобритания, са румънците – около 37 хиляди души за година. При тях към високите разходи на Острова се добавя и силният икономически ръст в Румъния, съпроводен с по-високи заплати, ниска безработица и по-достъпни жилища. Следват поляци, италианци, испанци, португалци и французи – сигнал, че Великобритания постепенно губи позициите си като притегателен център за европейската работна сила.

