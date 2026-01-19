Стармър с ключово изказване за Тръмп и Гренландия

Британският премиер Киър Стармър отправи пространно изявления, в която изрази позицията си относно ситуацията в Гренландия. Речта на британския министър-председател беше публикувана на официалната правителствена платформа gov.uk.

В изявлението си политикът засяга въпроса за партньорството между Великобритания и Съединените щати, както и очертава позицията на британските власти по въпроса за Гренландия.

"Великобритания и Съединените щати са близки съюзници и партньори. Тази връзка е от голямо значение – не само за нашата сигурност, но и за просперитета и стабилността, на които хората у дома разчитат.

При президента Тръмп, както и при предишните президенти, възнамеряваме да запазим тези отношения силни, конструктивни и ориентирани към резултатите", каза Стармър.

Според британския премиер, той редовно комуникира с Тръмп, а екипът му е в ежедневен контакт с всички ключови фигури в президентската администрация на САЩ.

"Зрелите съюзи не са с претенция, че не съществуват разногласия.

По въпроса за Гренландия правилният подход към такава сериозна тема е спокойна дискусия между съюзниците.

Нека си го кажем честно: сигурността на Гренландия е важна и тя само ще се засилва с трансформацията на климатичните промени в Арктика.

С отварянето на морските пътища и засилването на стратегическата конкуренция, Високият север ще изисква повече внимание, повече инвестиции и по-силна колективна отбрана," каза той.

САЩ ще играят централна роля в това усилие, каза Стармър, а Великобритания е готова да допринесе напълно заедно със съюзниците си чрез НАТО.

"Въпреки това има принцип, който не може да бъде пренебрегнат, тъй като той лежи в основата на стабилно и доверчиво международно сътрудничество.

Следователно всяко решение за бъдещия статут на Гренландия зависи единствено от народа на Гренландия и Кралство Дания. Това право е фундаментално и ние ще го подкрепим.

Дания е близък съюзник на Обединеното кралство и САЩ, горд член на НАТО, който е стоял рамо до рамо с нас, включително за сметка на човешки животи през последните десетилетия. Съюзите се запазват, защото са изградени върху уважение и партньорство, а не върху натиск.

Затова казвам, че използването на мита срещу съюзници е напълно погрешно. Това не е начинът да се разрешат различията в алианса. Също толкова безсмислено е да се представят усилията за укрепване на сигурността на Гренландия като оправдание за икономически натиск.

Такива мерки са вредни за британските работници, британския бизнес и британската икономика, и затова съм толкова ясен по този въпрос", каза той.

Що се отнася до ситуацията в Близкия изток, според британския премиер, Обединеното кралство приветства вниманието на президента Тръмп към поддържането на примирието в Газа и преминаването към втората фаза. Той отбеляза, че Великобритания е готова да участва конструктивно в тези усилия.

"Ще кажа накратко за Украйна. Силно подкрепяме усилията за прекратяване на убийствата и постигане на примирие възможно най-скоро.

Признаваме ролята на президента Тръмп в напредъка на този процес и ще работим в тясно сътрудничество със САЩ, Украйна и другите ни съюзници, за да окажем натиск, където е необходимо: върху Путин," каза още Стармър.

По-късно той отново излезе с изказване:

Той заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да е разбрал погрешно прехвърлянето на ограничен контингент европейски войски в Гренландия.

Според Стармър мисията е започната не заради заплахите на Тръмп да превземе Гренландия, а за да се отблъсне Русия.

„Това е една от темите, които обсъдих с президента Тръмп вчера… силите, които очевидно са били там, за да оценят и работят по рисковете от Русия,“ каза Стармър на пресконференция, цитиран от „Гардиън“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com