Тръмп посочи пречката за мира в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи украинския си колега Володимир Зеленски като пречка за мирно споразумение с Русия, чийто лидер Владимир Путин, по думите му, е настроен към сътрудничество.
„Зеленски трябва да се стегне и трябва да постигне споразумение“, каза Тръмп в интервю за “Политико“.
От друга страна, републиканецът заяви, че вярва, че руският президент Владимир Путин е готов да преговаря за край на войната.
„Мисля, че Путин е готов да сключи сделка“, посочи американският президент.
Попитан, каква е пречката от страна на Зеленски за мирно споразумение, Тръмп отказа да навлезе в подробности, но настоя, че украинският лидер не показва достатъчно готовност за преговори, пише БГНЕС.
„Нямаше карти. А сега има още по-малко карти“, коментира Тръмп.
