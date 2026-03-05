Рокада на върха в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще смени министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем и ще номинира на нейно място републиканеца сенатор от Оклахома Маркуейн Мълин, пише AP.

Съобщението бе публикувано в социалните мрежи от Тръмп в четвъртък, два дни след изслушването на Ноем в Конгреса, където тя беше подложена на въпроси както от демократи, така и от републиканци.

Президентът уточни, че Ноем ще бъде назначена за „Специален пратеник за Щита на Америка“, нова инициатива за сигурност, която ще се фокусира върху Западното полукълбо, пише NOVA.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com