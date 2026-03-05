Европейска страна попари украинските бежанци

В Полша днес влезе в сила нов закон, който ограничава социалните помощи за украинските бежанци, съобщиха Франс прес и БТА.

Нормативният акт, който беше приет в края на януари, въведе нови ограничения за социалните помощи, здравните грижи, законния престой и достъпа до здравни грижи за украински бежанци, намерили убежище в Полша след нахлуването на руските въоръжени сили в Украйна през 2022 г.

По силата на новия закон някои здравни услуги вече ще бъдат достъпни само за непълнолетни, за трудово заети, за пострадали от насилие и за представители на уязвими групи, които живеят в центрове за настаняване.

„След четири години ситуацията вече е по-стабилна. Извънредните правила може постепенно да бъдат отменени и можем да минем от временни към системни решения“, обяви говорителят на полското правителство Адам Шлапка.

Помощите за храна и за настаняване ще се дават само на представители на групи, смятани за особено уязвими.

