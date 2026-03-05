Ето къде се взимат важните решения

Изискани и престижни, частните клубове в Лондон са идеалното място за бизнес срещи, за чаша уиски или за запознанство с някои от най-влиятелните хора в британската столица. В крайна сметка няма да впечатлите клиентите си в кварталния пъб на Wetherspoons, намига в публикация престижното лондонско списание Squaremile.

Малко места предлагат такава хармонична атмосфера като добрия частен клуб за членове.

Това е уединено пространство, в което можете да се отпуснете, да хапнете и пийнете, да наваксате разговорите с приятели или клиенти и просто да се насладите на вечерта.

Естествено, Лондон не страда от липса на такива клубове. Напротив – с толкова много престижни места изборът на подходящия клуб понякога може да се окаже труден.

Затова съставихме списък с най-добрите частни клубове за членове в Лондон.

Независимо дали търсите най-новото модерно място в града или предпочитате по-традиционна атмосфера, тук със сигурност ще намерите клуб, който да ви подхожда.

Annabel's

Този клуб е истинска институция в част от Лондон, където подобни легендарни места никак не липсват.

Известният клуб е основан от Майк Бърли през 1963 г. и оттогава е приемал знаменитости, европейски аристократи и кралски особи – дори самата кралица Елизабет II е посещавала мястото.

През 2018 г. клубът се премества – само на две врати по-нататък – в по-голямо пространство на Berkeley Square 46, в грузинска къща, паметник на културата в най-висока степен.

Новият клуб, с площ около 26 000 квадратни фута, за разлика от предишния, е отворен 24 часа в денонощието.

Вътре има няколко ресторанта и бара, частни зали за вечеря, салон за пури, нощен клуб и работни пространства.

Градинската тераса разполага с огромен стъклен подвижен покрив – нещо като „истинската централна сцена на лондонските ресторанти“.

През 2019 г. клубът добавя и нов италиански ресторант – Matteo's.

С разкошен интериор, създаден от прочутия дизайнер Мартин Брудницкиi, ресторантът е впечатляващ поклон към оригиналния Annabel’s.

Там се предлага една от най-големите селекции в света на вина като Sassicaia, Monfortino и шампанското Dom Pérignon.

Три сериозни причини да резервирате маса… разбира се, ако изобщо успеете да станете член на клуба.

Warwick

Разположен, както подсказва името, на Warwick Street, този нов социален клуб се намира на ъгъла с Brewer Street в сърцето на Сохо.

Обзавеждането и интериорът са вдъхновени от нео-бароковата история на шестетажната сграда. На покрива има ресторант и бар, които работят целогодишно и предлагат панорамна гледка към Сохо. Там членовете могат да опитат менюто с истанбулско вдъхновение на известния готвач Том Ченчи.

Клубът предлага и салони за членовете, студио, частни и общи работни пространства, зали за срещи и събития, както и богата културна програма. Warwick предлага различни варианти на членство, съобразени с различни нужди.

Eight Club

С два клуба в сърцето на лондонския финансов квартал – в районите Moorgate и Bank – клуб Eight е любимо място за банкери и финансисти от Ситито след работа.

Eight Moorgate предлага библиотека, зали за срещи и впечатляваща покривна тераса – идеална за почивка след натоварен ден.

Eight Bank е рай за любителите на билярда, които искат по-елегантна атмосфера от типичния спортен бар, благодарение на масите Brunswick Champion.

Членството за двата клуба струва около 900 паунда плюс ДДС, с такса за присъединяване от 75 паунда.

Blacks

Разположен в бившия дом на Чарлз Фортнъм – съосновател на известната лондонска институция Fortnum & Mason – клубът излъчва разкош още от входа.

Основан през 1992 г., Blacks е създаден като своеобразна алтернатива на елитния White's Club, откъдето много бъдещи членове били отхвърлени.

Днес клубът запазва бохемския си дух. Снимките вътре са забранени, кучетата са позволени, има художествени изложби, музика на живо и изключително добра кухня.

Лаптопите се изключват след 18 часа – идеята е да се откъснете от работа и да се потопите в атмосферата на стария Сохо.

Mark’s Club

Разположен в грузинска къща на Charles Street в Мейфеър, този клуб е всичко, което човек очаква от традиционен британски клуб за членове.

Дрескодът е строг: дамите трябва да са елегантно облечени, а господата – задължително със сако. Спортните дрехи не са позволени.

Клубът разполага и със специални хранилища за пури – т.нар. Cigar Keeps – с около 70 отделения, контролирани от експерти по пури, включително сомелиери и майстори на тютюна.

Тук можете да изпиете кафе или уиски, докато четете сутрешния вестник и се наслаждавате на една от най-елитните атмосфери в Мейфеър.

Home Grown

Името не е толкова „нелегално“, колкото може да звучи. Това е вторият клуб, създаден от екипа зад Home House.

Разположен в Мерилебон, клубът е насочен към предприемачи и инвеститори.

Шестетажната сграда включва зали за презентации, ресторант с модерна британска кухня, хотелски стаи и множество пространства за срещи и събития.

Основната идея е създаване на контакти и бизнес връзки.

Bath & Racquets Club

Скрит в Мейфеър, това е един от най-елегантните спортни клубове в Лондон.

Проектиран също от известния предприемач Марк Бърли, клубът предлага фитнес зона с модерни уреди, лични треньори, физиотерапевти и треньори по скуош.

След тренировката членовете могат да се отпуснат в парна баня, да посетят бръснар или дори да седнат в бар, който се намира в съблекалнята и предлага меню през целия ден.

За да станете член, трябва да бъдете препоръчани и подкрепени от съществуващи членове.

Таксата за присъединяване е около 1000 паунда, а годишното членство – около 7500 паунда.

The Curtain

Разположен в квартал Хакни, The Curtain е клуб за творческите индустрии – кино, мода, музика и изкуство.

Тук има модерна фитнес зала, басейн на покрива и различни процедури – от дълбок масаж до козметични услуги.

Членовете получават и първи достъп до концерти, в които вече са участвали артисти като Mark Ronson, Skepta и Chance the Rapper.

